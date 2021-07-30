Keçiören Belediye Başkanı Altınok: Ciğerlerimiz yandı, yanıyor"
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Keçiören Belediye Başkanı Altınok: Ciğerlerimiz yandı, yanıyor"

Keçiören Belediye Başkanı Altınok: Ciğerlerimiz yandı, yanıyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yurdun büyük bir bölümünde eş zamanlı olarak meydana gelen yangınlardan büyük üzüntü duyduğunu belirten Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla yangını çıkaranlara sert tepki gösterdi.

Yurdun büyük bir bölümünde eş zamanlı olarak meydana gelen yangınlardan büyük üzüntü duyduğunu belirten Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla yangını çıkaranlara sert tepki gösterdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla yurdun çeşitli bölgelerinde yangın çıkaranlara sert tepki gösterdi. Altınok, "Ciğerlerimiz yandı, yanıyor İnsanlıktan nasibini alamamış canilerin, canavarların, hainlerin, satılmışların, başka ülkelerin maşası olan PKK'nın yaktığı ormanlarda yanan ağaçlar ve bitkiler de ölen hayvanlar da canlı varlık Bu ağır ihaneti yapanlara en ağır cezaların verilmesi lazım. Müebbetse müebbet, idamsa idam! Yüz yıllık ağaçlar, kolay mı yetişiyor! İçerisinde ölen canlar ve hayvanlar Bu öyle unutulup geçiştirilecek bir ihanet değil. İhanetin içinde olanlar, bunlarla beraber olanlar en büyük vatan hainidir! Bütün yangın olan yerlerdeki kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Rabbim; bu satılmışlardan, hainlerden, insanlıktan nasibini alamamışlardan ülkemizi, milletimizi, devletimizi korusun. Bunu bir Müslüman, Türk ve insan yapamaz" dedi.

"Türkiye'ye nefes olacak"

Keçiören Belediyesi, Antalya Manavgat'ta başlayan ve yerleşim yerlerine sıçradıktan sonra onlarca ev, binlerce ağaç ve hayvanın yanmasına neden olan yangınla birlikte ağaç dikme seferberliği başlattı. Son 2 günde Türkiye'nin 20'den fazla noktasında eş zamanlı olarak meydana gelen yangınlara dikkatin çekildiği ve toplumsal farkındalığın artırılmasının hedeflendiği ağaç dikim seferberliği "Bir Yerine Bin Ağaç Dikiyoruz" sloganıyla devam ediyor. Ağaç dikme seferberliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Altınok, "Çalışmalarımız Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği ve belediyemizin tüm imkanlarıyla Yükseltepe Ağaçlandırma Alanımız başta olmak üzere şehrimizin birçok noktasında devam ediyor. Keçiören'de başlattığımız bu çalışma Tüm Türkiye'ye nefes olacak" diye konuştu. - ANKARA

Keçiören Belediye Başkanı Altınok: Ciğerlerimiz yandı, yanıyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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