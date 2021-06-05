Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Cenaze araçlarımız tüm Ankaralıların hizmetindedir"
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Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Cenaze araçlarımız tüm Ankaralıların hizmetindedir"

Keçiören Belediye Başkanı Altınok: 'Cenaze araçlarımız tüm Ankaralıların hizmetindedir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesinin cenaze hizmetlerinden ve cenaze araçlarından tüm Ankaralıların rahatlıkla faydalanabildiğini belirtti.

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesinin cenaze hizmetlerinden ve cenaze araçlarından tüm Ankaralıların rahatlıkla faydalanabildiğini belirtti.

Cenaze hizmetlerini Türkiye'de başlatan ilk belediye olduklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Türkiye'de ilk defa 1994 yılında cenaze hizmetlerini biz başlattık. Cenazelerin taşınması ve defnedilmesinde cenaze sahiplerinin hep yanında olduk, acılarını paylaştık. Sadece il sınırlarında değil Anadolu'nun her yerine cenaze taşıma hizmeti veriyoruz. Yeni aldığımız cenaze araçları ve ambulanslarımızla vatandaşlarımızın cenazelerini ücretsiz olarak memleketlerine gönderiyoruz. Ayrıca ikametgahı başka yerde olsa bile Ankara'da hastanede rahmete erişmiş vatandaşlarımızın da cenaze hizmetlerini yerine getiriyor, memleketlerinde defnedilmesini ücretsiz sağlıyoruz. Bu hizmetimiz çok hayırlı ve güzel bir hizmet. İnsanların en zor anları cenazelerinin olduğu anlarıdır. Bu hizmetimizden tüm Ankaralı hemşehrilerimiz faydalanabilirler. Allah herkese sağlık versin" dedi.

Rekor hizmet

Keçiören Belediyesi son 18 ayda cenaze hizmet araçları ile Ankara dışına defnedilecek cenazeler için 2 milyon 218 bin kilometre yol katederek 5 bin 144 cenazeyi defnedilmek üzere Türkiye'nin farklı illerine ulaştırdı. Bu sürede Ankara sınırları içerisinde de 428 bin kilometre yol katedilerek 3 bin 993 cenaze için nakil hizmeti verildi. - ANKARA

Keçiören Belediye Başkanı Altınok: 'Cenaze araçlarımız tüm Ankaralıların hizmetindedir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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