Keçiören Belediye Başkanı Altınok'a hastanelerden teşekkür

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a, sağlık çalışanlarına ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi verildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a, sağlık çalışanlarına ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi verildi.

Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Necdet İmaç ve beraberindeki heyet Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u makamında ziyaret etti. Başhekim İmaç, Sağlık çalışanları ve hastanelere yönelik desteklerinden dolayı Başkan Altınok'a teşekkür plaketi takdim etti.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, pandemi sürecinde halkın sağlığı için kahramanca mücadele veren sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu belirterek, "Aileleriyle, çocuklarıyla ve sevdikleriyle görüşemeden hizmet veren sağlık çalışanlarımıza ve hastanelerimize yönelik hizmetlerimizi gönülden veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Keçiören'deki hastanelerin eksiklerini karşılamak için belediye imkanlarının seferber edildiğini belirten Başkan Altınok, "Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımıza yemek hizmetinde bulunduk. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gazi ve İç Güvenlik Yaralıları Kliniğini yeniledik ve hizmete açtık. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemize ısıtıcı ve tadilat desteği verdik. Ayrıca diğer hastanelerimizde yoğunluğu azaltmak için bekleme çadırı kurduk" açıklamasında bulundu.

Başkan Altınok ziyaretlerinden dolayı İmaç ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı