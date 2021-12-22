Keçiören Belediye Başkanı, 45 kişilik hukuk fakültesi öğrencisiyle bir araya geldi

İSTANBUL (Bültenler) - Altınok, "Geleceğimiz olan gençleri Keçiören'de ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Milletlerin ve devletlerin geleceği, en büyük hazinesi, en büyük değeri, ikbali, istikbali gençleridir. Gençlerimize ne kadar iyi eğitim verirsek onları parlak bir geleceğe daha emin adımlarla taşıyabiliriz. " dedi.

Tügva İstanbul İl Temsilciliği koordinasyonuyla, İstanbul'un 13 farklı üniversitesinden Ankara'ya gelen 45 hukuk öğrencisi Keçiören'in çeşitli tarihi ve turistik mekânlarını gezdiler. Öğrenciler daha sonra ilçedeki Estergon Türk Kültür Merkezi'nde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un misafiri oldular.

Başkan Altınok hukuk öğrencileriyle gerçekleştirdiği sohbette önemli hatırlatmalarda bulunarak onlara hitaben şöyle konuştu:

"Türkiye, dünyanın en güzel ve en zengin ülkesidir. Dünyada ne varsa yüzde 80'i Türkiye`mizde var. İnanıyoruz ki Türkiye`nin geleceği, istikbali ve ikbali çok parlak olacak. Gençler! Öz güveniniz yüksek olsun. Şu anda ülkemiz adeta bir doğum sancısı yaşıyor. özellikle ekonomi anlamında bağımsızlık savaşı veriyoruz. Ama onurumuzdan taviz vermiyor, boynumuzu bükmüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk`e manda ve esareti kabul etmesi söylendiğinde, 'Ya istiklal, ya ölüm' demiştir. Böyle bir ecdadın torunları olarak küllerinden doğmuş bir ülkeye sahibiz. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan eğilmiyor, bükülmüyor, ülkemizin menfaatlerini, doğmamış çocukların ve gelecek nesillerin haklarını savunarak ülkemizi dimdik geleceğe taşıyor. Bu dik duruşa Avrupa ve Amerika karşı. Çünkü cumhurbaşkanımız Avrupa`nın ve Amerika`nın uşaklığını yapmadı, hep Türk milletine hizmetkâr oldu."

Programın sonunda Başkan Altınok ile fotoğraf çektiren öğrenciler, Keçiören'de keyifli anlara tanıklık ettiklerini dile getirdiler.

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