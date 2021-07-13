Keçiören Belediye Başkanı, 1001 vatandaşı iş sahibi yaptı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, istihdama katkı vermek için açılan Kariyer Ofisiyle 2 yılda 1001 vatandaşı iş sahibi yaparak verdikleri sözü yerine getirdiklerini söyledi.

Altınok, "Söz verdik ve yaptık. Kariyer Ofisimiz kurulduğu günden itibaren 1001 vatandaşımıza ekmek kapısı oldu. Vatandaşımıza iş, işverenlerimize de personel bulma konusunda kolaylık sağlamak amacıyla hizmete açtığımız Kariyer Ofisimiz pandemi sürecinde de online olarak hizmet vermeye devam etti." dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla 2 yıl önce kurulan Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi özellikle salgın sürecinde artan işsizlik sorununa önemli ölçüde çözüm bularak 1001 vatandaşa iş kapısı oldu. Kariyer Ofisi aynı zamanda iş arayanları meslek dallarına göre işverene yönlendirirken, kariyer planlaması da yaparak meslekte süreklilik sağlamaya devam ediyor.

ÖNEMLİ BAŞARI ELDE ETTİK

İstihdama katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Kariyer Ofisi'nin önemli bir başarı elde ettiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok,"Kariyer Ofisimiz, işsizlik problemini çözmek adına oluşturduğumuz ve belediyemiz bünyesinde hizmet veren bir iş ve işveren buluşturma platformumuzdur. Pandemi sürecinde de e-Kariyer Ofisimizi geliştirerek hizmet vermeye devam ediyoruz. Belediyemize iş başvurusu yapanlar uzmanlarımız tarafından mutlaka değerlendiriliyor, yeteneklerine göre gruplandırılarak işverenle buluşturuluyor, onların iş sorununa işverenin nitelikli eleman ihtiyacına çare oluyoruz. Aynı şekilde işverenlerimiz de web sitemize bıraktıkları ilanlarla personel bulma konusunda ücretsiz hizmet alıyorlar." İfadelerini kullandı. ?

Kaynak: Bültenler