Keçiören, 30 Ağustos Zafer Bayramını özel çocuklarla kutladı
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Keçiören, 30 Ağustos Zafer Bayramını özel çocuklarla kutladı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Güncel

Keçiören, 30 Ağustos Zafer Bayramını özel çocuklarla kutladı Keçiören Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramında özel çocuklar için program hazırladı.

Keçiören, 30 Ağustos Zafer Bayramını özel çocuklarla kutladı

ANKARA - Keçiören Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramında özel çocuklar için program hazırladı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "30 Ağustos, Türk milletinin doğuşudur" dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından Kartaltepe Kent Ormanı'nda özel çocuklar için 30 Ağustos Zafer Bayramı programı düzenledi. Şenliğe aileleri ile birlikte katılan özel çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Bağımsızlığın Türk milletinin karakterinde olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Türk Milleti teslim olmaz, esir olmaz. Bunu 7 düvele cesaretiyle göstermiş, tarihe yazılan bir destandır. Bize bu vatanı bırakanları unutmamalıyız. Geçmişine, tarihine sahip çıkmayanların geleceği de olmaz. Dolayısıyla bu cennet vatanı bize vatan kılan bütün kahramanlarımıza şükran borçluyuz. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz" dedi.

Özel çocukları meleklere benzeten Başkan Altınok, "Bugün öyle bir program yapıyoruz ki, melekler ordusu var burada. Bugün milletimizin yeniden doğduğu bir programda çiçeklerimizle yaptığımız bu program çok anlamlı. Bütün dünya özel çocuklarımızın gönlünde minik bir şey kalır. Dolayısıyla sizlerle birlikte olduğumuzda ayrı bir mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Şenliğe katılan bir özel çocuk annesi olan Derya Gezgin, "Oğlumla buraya geldik yeni bir şeyler olur umuduyla. Özel çocukların çok şeye ihtiyacı var. Başta eğitim hakkı. Ben çalışıyorum ve istiyorum ki, çocuğum 8 saatten daha fazla eğitim alabilsin. Belediyelerde spor faaliyetleri; at binme, yüzme, eğitim materyalleri vb. şeylere ağırlık verilsin istiyorum" şeklinde konuştu.

Keçiören, 30 Ağustos Zafer Bayramını özel çocuklarla kutladı
Keçiören, 30 Ağustos Zafer Bayramını özel çocuklarla kutladı
Keçiören, 30 Ağustos Zafer Bayramını özel çocuklarla kutladı
Keçiören, 30 Ağustos Zafer Bayramını özel çocuklarla kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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