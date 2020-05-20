Keçiören, 19 Mayıs'ı Azerin konseriyle kutladı
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Keçiören, 19 Mayıs'ı Azerin konseriyle kutladı

Keçiören Belediyesi, Milli Mücadele'nin 101'inci yıldönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Keçiören'in 51 mahallesini gezen üstü açık otobüste sanatçı Azerin'in sahne aldığı coşkulu konserle kutladı.

Keçiören, 19 Mayıs'ı Azerin konseriyle kutladı
20.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:08

Keçiören Belediyesi, Milli Mücadele'nin 101'inci yıldönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Keçiören'in 51 mahallesini gezen üstü açık otobüste sanatçı Azerin'in sahne aldığı coşkulu konserle kutladı.

Keçiören Belediyesi'nde yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Turgut Altınok da ailesiyle birlikte katıldığı konserde birlik ve kardeşlik mesajı vererek Keçiörenlileri selamladı.

Keçiören'de 19 Mayıs kutlamaları günün erken saatlerinde online ortamdan başlayarak akşam iftar saatine kadar devam etti. Bu kapsamda ilk olarak Başkan Altınok sosyal medya hesapları Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden milli mücadeleye ilişkin mesajlar verdi. Altınok daha sonra telekonferans yöntemiyle sporda ve okullarında başarılı olan 6 gençle sohbet etti. Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi de belediyenin kurumsal sosyal medya hesapları Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden canlı yayınla yarışma düzenledi.

Öğlen saatlerinde üstü açık şenlik otobüsünde Genç Orkestra sahne alarak Keçiören'in çeşitli mahallelerinde birbirinden güzel ezgileri seslendirdi. Akşam saatlerinde ise şenlik otobüsünde "Çırpınırdı Karadeniz" eseriyle gönüllerde taht kuran Azerin sahne aldı.

Başkan Altınok'un ailesiyle birlikte katıldığı konsere Keçiörenliler pencere ve balkonlarından eşlik ettiler. İlçedeki birçok noktayı gezen konser otobüsü son olarak Yükseltepe Mahallesindeki vatandaşlara 19 Mayıs coşkusunu yaşatırken, saatler 19.19'u gösterdiğinde ise evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan Keçiörenlilerle birlikte İstiklal Marşı okundu.

"Büyük bir medeniyetin evlatlarıyız"

Başkan Altınok, 19.19'da okunacak olan İstiklal Marşı öncesinde konser otobüsünden yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin küllerinden doğmuş büyük bir devlet olduğunu vurguladı. Altınok, "Türkiye'nin sınırları yalnızca Edirne'den Kars'a kadar değil. Bizim sınırlarımız Tanrı Dağları, Altaylar, Sibirya, Batı Avrupa, Orta Doğu, Afrika'dır. Bizler böylesine büyük bir medeniyetin evlatlarıyız." ifadelerini kullandı.

Altınok, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür" sözlerine atıfta da bulunarak, şunları kaydetti:

"Şehrimiz daha güzel olacak. Birçok projemizin ihalesini yapıyoruz. Sizlere layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sevgili Peygamber Efendimiz (S.A.V), 'İnsanların en hayırlısı insana faydalı olandır' buyuruyor. Sizlere hizmetkar olmaktan şeref duyuyorum. Bu şerefi bizlere verdiğiniz için, Rabbim bizlere bu şerefi nasip ettiği için şükrediyorum. Bitti, tükendi denildiği zaman yedi düvele karşı mücadele eden gencecik bir subay çıkıyor ve 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek dünyaya meydan okuyor. Bu vesileyle devletimizin kurucusu büyük önder Gazi Mutafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını, gazi ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum." ?

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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