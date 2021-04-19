Keçilerini otlatan çoban arıların saldırısına uğradı
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Keçilerini otlatan çoban arıların saldırısına uğradı

Keçilerini otlatan çoban arıların saldırısına uğradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da geçimini hayvancılıkla sağlayan çoban, keçilerini otlatırken bal arılarının saldırısına uğradı.

Antalya'da geçimini hayvancılıkla sağlayan çoban, keçilerini otlatırken bal arılarının saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda yüzü şişen, gözleri kapanan çoban, arıların herkese zarar verdiğini, konuyla ilgili yetkili mercilere şikayette bulunduklarını söyledi.

Sarılar Mahallesi ile Naras Köprüsü arasında bulunan ve Kır mevkii olarak adlandırılan ormanlık ve makilik alanda konuşlandırılan arılar, yürüyüş yapan, tarlasına, bahçesine gitmek için bölgeden geçen vatandaşlar için tehlike oluşturuyor. Arılardan en fazla etkilenenler ise arıcılar gibi bölgede konuşlanan ve hayvanlarını arıların bulunduğu yerlerde otlatmak zorunda kalan besiciler oluyor.

Kır mevkiinde konuşlanan İbrahim Şirinel, keçilerini otlattığı sırada arıların saldırısına uğradı. Arılar tarafından vücudunun birçok yerinden sokulan İbrahim Şirinel'in yüzü şişerken gözleri de tamamen kapandı.

Kır mevkiinin her yerinin arıcılar tarafından istila edildiğini, bunların büyük bölümünün izinsiz olduğunu belirten İbrahim Şirinel, "Sadece yan tarafımızda Ordu'dan gelen bir arıcının 20 dönüm alanda 5 bin arısı var. Bu arkadaş ağaçları söktüğü için jandarma tutanak tuttu. Arılar yüzünden ormanlık alanda yürüyüşe çıkan vatandaşlar arı sokar korkusuyla çıkamıyor. Tarlasına bahçesine gidenler, hayvan otlatanlar arıların saldırısına uğruyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Manavgat Kaymakamlığına dilekçe verdim. Birçok arıcının izinsiz olarak burada bulunduğunu, gerekli işlemlerin yapılması gerektiğini dile getirdim. Bugün de ben arıların saldırısına uğradım. Saçlarımdan ayaklarıma kadar her yerimi arı soktu. Zaten korkudan çocuklarım hayvan otlatmaya çıkamıyordu. Bu olaydan sonra bende aynı korkuyu yaşayacağım. Yetkililerden acilen önlem almasını istiyorum" dedi. - ANTALYA

Keçilerini otlatan çoban arıların saldırısına uğradı
Keçilerini otlatan çoban arıların saldırısına uğradı
Keçilerini otlatan çoban arıların saldırısına uğradı
Keçilerini otlatan çoban arıların saldırısına uğradı
Keçilerini otlatan çoban arıların saldırısına uğradı
Keçilerini otlatan çoban arıların saldırısına uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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