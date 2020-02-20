Keçilerin göl üzerinde balıkçı tekneleriyle dönüş yolculuğu

20.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:44

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kış mevsimini adalarda geçiren küçükbaş hayvanların, balıkçı tekneleri üzerinde karşı kıyıdaki ağıl ve besihanelerine dönüş yolculuğu ilginç görüntüler oluşturuyor.

Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan ilçeye bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan besiciler, kıl keçilerini, çoban ve yem maliyetinden kurtulmak amacıyla kış döneminde otlaklık olarak kullandıkları yakınlardaki Hacıakif Adası'na bırakıyor.

Besiciler, sonbahar döneminde balıkçı tekneleriyle götürüp saldıkları kıl keçilerini, ilkbahar döneminin yaklaşması ile birlikte gelen kuzulama dönemi dolayısıyla tekrar dönüş yolculuğuna çıkarmaya başladı.

Adadan teknelere yüklenerek karşı kıyıya taşınan kıl keçisi sürüleri, bindirildikleri kayıklar üzerinde ilginç ve renkli görüntüler oluşturdu.

Aileleri ve yerleşim merkezindeki balıkçıların da hayvan sahiplerine imece usulü destek verdiği yorucu mesai, adaya sonbahar döneminde salınan hayvanların toplanmasıyla başladı.

Islık çalarak ve çeşitli sesler çıkararak keçileri adanın yüksek kesimlerinden aşağıdaki kıyıya yaklaşık 1-1,5 saatlik bir sürede toplayan besiciler, hayvanları balıkçı teknelerine yükledi.

Balıkçı tekneleri, çok sayıda sefer yaparak keçileri, göl üzerinden iskele mevkisi adı verilen karşı kıyıya ulaştırdı.

Sürü arasında yavrulayan bir keçinin, oğlağını karşı kıyıda emzirmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Besici Hasan Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adalara hayvan naklinin kendilerine atalarından kalan bir gelenek olduğunu ve bu geleneği 55 yıldır sürdürdüklerini söyledi.

"Göl donduğu zaman kurtlar adaya çıkarak hayvanları telef ediyor"

Hacıakif Adası'nın, besi hayvanlarının otlaklık olarak kullandığı en büyük adalardan olduğunu dile getiren Eren, "Adaya çıkardığımız hayvanlarımız, burada doğal ortamda yetişen zengin bitki örtüsü ile besleniyor. Ekim ayında bırakıyoruz, ağaç diplerinde, canı nerede isterse açık alanda kalıyor, başıboş olarak gezerek besleniyor. O yüzden bu dönemde çoban ihtiyacı da olmuyor." dedi.

Hayvanları arada gelip kontrol ettiklerini, tuzlarını verdiklerini anlatan Eren, "Ada etrafı gölle çevrili olduğu için içme suyunu da buradan karşılıyorlar. Tek endişemiz göl donduğu zamanlarda oluyor. Çünkü göl donduğu zaman kurtlar adaya çıkarak hayvanları telef ediyor." diye konuştu.

Teknelerle hayvan nakli çalışmasına Almanya'dan gelerek katılan Ümmü Ünlü ise izin döneminde olduğunu belirterek, "Yurt dışında yaşıyorum. Geçmişte dedelerim yapmışlar bu işi. Ondan babama geçti, babamdan bize, böyle devam ettiriyoruz. Ben de izinde Türkiye'de olduğum için aileme bu işte yardım ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Takviye besinle onları güçlendirip kuzulama dönemine hazırlayacağız"

Besici Yakup Eren de mart ayının yaklaşmasıyla birlikte adaya bıraktıkları küçükbaş hayvanları tekrar karşı kıyıya çıkarmalarının zamanının geldiğini söyledi.

Hayvanların bundan sonraki dönemde adada tilkilerden dolayı telef olma ihtimali olduğunu anlatan Eren, şöyle konuştu:

"Onun için de tekrar ağıllarımızın olduğu karşı kıyıya götürmek durumundayız. 4 aydır adadaydılar, karşı kıyıdaki besihanemize aldığımızda yem ve saman vererek besiye çekeceğiz. Kış döneminde adada biraz zayıflıyorlar. Takviye besinle onları güçlendirip kuzulama dönemine hazırlayacağız. Ardından yeniden adaya atacağımız ekim ayına kadar, buradaki yaylalarda, açık alanlarda beslenimini sürdüreceğiz."

Kaynak: AA