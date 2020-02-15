Keçileri içki almak için çalmışlar
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Keçileri içki almak için çalmışlar

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 3 keçi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan T.B. ve İ.A. tutuklandı.

15.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:46
Keçileri içki almak için çalmışlar

ANTALYA'nın ilçesinde 3 keçi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan T.B. ve İ.A. tutuklandı. Şüphelilerin keçileri 400 liraya sattıkları, parasıyla içki aldıkları belirlendi.

Manavgat'ın Mahallesi'nde yaşayan Muhtelip Çakır, önceki gün saatlerinde 3 keçisini otlatmak için bahçeye bıraktı. Bir süre sonra keçilerinin yerinde olmadığını gören, yaptığı aramalardan sonuç alamayan Muhtelip Çakır, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu.

Jandarmanın yaptığı araştırmada, keçilerin, Serik'te yaşayan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen T.B. ve İ.A. tarafından çalındığı tespit edildi. İfadelerinde suçlarını itiraf eden şüpheliler, hırsızlık yaptıkları sırada alkollü olduklarını söyledi. Paraları olmadığı için keçileri yeniden alkol almak amacıyla çaldıklarını belirten şüpheliler, hayvanları Ilıca Mahallesi'nde R.K.'ya 400 liraya sattıklarını ifade etti. R.K.'nın ağılında yapılan aramada çalınan keçiler bulunarak sahibine iade edildi.

Şüphelilerden T.B.'nin, kimlik sorgulamasında 'mala zarar verme' suçundan arandığı belirlendi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, T.B. ve İ.A. 'açıktan hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheliler tutuklandı.


Kaynak: DHA
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