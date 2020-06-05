Keçileri böyle çalıp, uyuşturucu almak için sattılar
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Keçileri böyle çalıp, uyuşturucu almak için sattılar

Keçileri böyle çalıp, uyuşturucu almak için sattılar Güvenlik kamerasına yakalanan şüpheliler gözaltına alındı satıldıkları yerlerden alınan keçiler sahiplerine teslim edildi Antalya'da uyuşturucu temin etmek için 8 keçi çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

05.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:29

Keçileri böyle çalıp, uyuşturucu almak için sattılar
Güvenlik kamerasına yakalanan şüpheliler gözaltına alındı
satıldıkları yerlerden alınan keçiler sahiplerine teslim edildi
ANTALYA - Antalya'da uyuşturucu temin etmek için 8 keçi çalan 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, şüphelileri yakalayıp keçileri sattıkları yerden geri alarak sahibine teslim etti.
Antalya'nın Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'nde Osman Boz'a ait 3 adet keçinin çalınması, aynı gün Eskiyörük Mahallesi'nden R.A.ya ait bağ evinden 1 adet ağaç kesme motoru, 1 adet kaynak makinası ve 1 balyozun çalınması olayları üzerine Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, JASAT ve OYİ Timi ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünden görevlendirilen personeller çalışma başlattı. Yapılan araştırma neticesinde, kamera incelemesi ve görgü tanıklarının beyanlarından şüphelilerin kullandıkları araç tespit edildi. Aracı kullanan A.R.T. ve H.Y. isimli şahısların hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri, çaldıkları küçükbaş hayvanları ve malzemeleri Zeytinköy ve Yeşildere bölgelerinde satarak uyuşturucu madde satın aldıkları tespit edildi.
Şüpheliler Serik Cumhuriyet Savcılığı ile koordineli olarak düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 33 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hap ele geçirildi. Bununla birlikte şüpheliler tarafından Abdurrahmanlar mahallesinden çalınan 3 adet küçükbaş hayvan ile Aksu ilçesine bağlı Kundu Mahallesi'nden çalındığı tespit edilen 5 adet keçi şüpheliler tarafından satıldıkları yerden alınarak sahiplerine teslim edildi.
Hayvan sahipleri çalınan hayvanların geri gelmeyeceğini düşündüklerini ve jandarmanın çalışması sonucunda suçlular yakalandığı ve hayvanlarını geri aldıkları için jandarmaya teşekkür etti.
"Gitti sandım meğer gitmemişler"
Olay günü yaşananları anlatan Osman Boz, "Bana gelip birinin adını sordular. Yanımda belediyeden emekli bir arkadaş daha vardı. Burada böyle bir isim yok dedik. Arkasına dönüp gitti, meğer gitmemiş, arka tarafta bizim küçükbaş hayvanlar vardı onları almışlar buradan götürmüşler. Haberimiz olduktan sonra jandarmaya haber verdik. Jandarmalar gelip kamera görüntülerine baktılar. Hırsızların eşkallerini bulup peşine düştüler ve kısa zamanda bize teslim ettiler" diye konuştu.
Boz hayvancılıkla uğraşan meslektaşlarına kamera sistemi kurmalarını önerdi.
Nebiler Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztan da jandarma ekiplerinin olayı kısa sürede çözdüğünü belirterek teşekkür etti.

Keçileri böyle çalıp, uyuşturucu almak için sattılar
Keçileri böyle çalıp, uyuşturucu almak için sattılar

Kaynak: İHA

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