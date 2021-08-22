Keçi süresine çarpmamak için duran otomobile başka araç çarptı: 1 yaralı
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Keçi süresine çarpmamak için duran otomobile başka araç çarptı: 1 yaralı

Keçi süresine çarpmamak için duran otomobile başka araç çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yola çıkan keçi sürüsüne çarpmamak için duran otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarptı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yola çıkan keçi sürüsüne çarpmamak için duran otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, KA DT 102 plakalı Mercedes marka otomobiliyle Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu üzerinde seyir halinde olan Türkan Türkmen idaresindeki otomobilin önüne keçi sürüsü çıktı. Bu esnada duran otomobile arkadan gelen Ahmet Serdar Güleç idaresindeki 35 AT 4059 plakalı Renault marka otomobil çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Haticegül Güleç (28) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan olayda Ramazan Soyları'na ait 5 adet keçi ise otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Keçi süresine çarpmamak için duran otomobile başka araç çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Keçi süresine çarpmamak için duran otomobile başka araç çarptı: 1 yaralı - Haberler
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