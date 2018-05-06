Sivas'ta hayvanların su içmesi için kullanılan gövdesi kesilmiş damacanayı boynuzlayan keçi, kafasını damacanaya sıkıştırdı.

Sivas'ta paylaşılan sosyal medya görüntüsü, hayvanlar alemindeki güldüren görüntüler arasında yerini aldı. Çok sayıda kişi tarafından paylaşılıp beğenilen görüntüde, boynuzladığı damacanaya kafasını sıkıştıran bir keçi görülüyor. Keçinin durumu izleyenleri güldürse de kısa bir süre bu şekli ile görüntüsünü alan sahibi, zaman kaybetmeden görüntüyü yarıda keserek keçisini damacanadan kurtarıyor. - SİVAS