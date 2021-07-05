Keçi Burcu'nda "Köşe Bucak Sanata Doyacak" etkinliği düzenlendi

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Keçi Burcu'nda "Köşe Bucak Sanata Doyacak" etkinliği düzenlendi

Keçi Burcu'nda 'Köşe Bucak Sanata Doyacak' etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin yeni sanat merkezi olarak düzenlediği Keçi Burcu'nda "Köşe Bucak Sanata Doyacak" açık hava etkinliği düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin yeni sanat merkezi olarak düzenlediği Keçi Burcu'nda "Köşe Bucak Sanata Doyacak" açık hava etkinliği düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Diyarbakır Surlarıyla sanat etkinliklerini bütünleştirmek için yeniden düzenlenen Keçi Burcu'nda, ziyaretçileri hafta sonu boyunca çeşitli etkinliklerle ağırladı.

İki gün boyunca sergi, konser, halk oyunları, dengbej divanı, bando performansı ve açık hava sineması gösterimi yapılan burçta, kenti gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlere keyifli anlar yaşatıldı.

Yöresel halk oyunlarına eşlik eden ziyaretçiler, kurulan dengbej divanında seslendirilen birbirinden güzel klam ve stranları dinledi. Diyarbakır türkülerine eşlik ederek, halay çekti.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen etkinler Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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