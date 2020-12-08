Keçi, 8 bacaklı oğlak doğurdu
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Keçi, 8 bacaklı oğlak doğurdu

08.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:19
Keçi, 8 bacaklı oğlak doğurdu

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde bir keçi 8 bacaklı, çift boyunlu oğlak doğurdu.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde bir keçi 8 bacaklı, çift boyunlu oğlak doğurdu. Oğlak, doğumdan kısa süre sonra öldü.

İlçeye bağlı Sarısakal Mahallesi'nde hayvancılık yapan Sarısakal Muhtarı Remzi Siner'e ait keçi, 8 bacaklı, çift boyunlu oğlak doğurdu. Oğlak, doğduktan kısa süre sonra öldü.Remzi Siner, "Hamile keçimin doğurmasını dört gözle bekliyordum. Kendisi doğuramayınca ben doğurtmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Daha sonra keçimin karnını kestim, yavruyu çıkardım. 8 bacak ve 2 boyunluydu oğlak. Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm. Keçiyi kestim, etini yiyeceğim. Başka çaremiz yok" dedi.


Keçi, 8 bacaklı oğlak doğurdu
Keçi, 8 bacaklı oğlak doğurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şahin ÖZER

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