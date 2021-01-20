AFYONKARAHİSAR - Keçeyle kapladıkları organik sabunları satarak ev ekonomisine katkı sağlayacaklar
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AFYONKARAHİSAR - Keçeyle kapladıkları organik sabunları satarak ev ekonomisine katkı sağlayacaklar

20.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:22

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Kadın Kültür Evi'nde eğitim gören bazı kadınlar, renkli yün keçeyle kapladıkları organik sabunların satışını yaparak ev ekonomilerine katkı sağlayacak.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Kadın Kültür Evi'nde eğitim gören bazı kadınlar, renkli yün keçeyle kapladıkları organik sabunların satışını yaparak ev ekonomilerine katkı sağlayacak.

Vali Gökmen Çiçek ile eşi Sümeyra Çiçek öncülüğünde, Afyonkarahisar ve ilçelerinde hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri'ne giden kadınlar, katıldıkları kurslarda çok sayıda el sanatları öğrenmeye başladı.

Kurslarda yeni meslekleri öğrenen kadınlardan bazıları, siparişle ürettikleri eşyaları, sosyal medyadan ve valilik, kaymakamlık ile belediye iş birliğinde kurulacak stantlarda satışını yaparak aile bütçelerine katkıda bulunacak.

Sandıklı Kadın Kültür Evi Sorumlusu Esra Baykal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki kadınlardan gelen talepler doğrultusunda çeşitli eğitim, kurs ve etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Etkinliklerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenlediğini dile getiren Baykal, şöyle konuştu:

"Burada farklı meslek gruplarından gelenler, alanlarıyla ilgili çeşitli konferanslar düzenliyor. Avukatlar, kadın hakları ve hukuk konularında, doktorlar ise sağlıklı yaşam ile beslenme konularında hanımlarımızı bilgilendiriyor. Bazı kadınlarımız da meslek öğrenmeye yönelik kurs taleplerinde bulunuyor. Bu yönde de el sanatlarına yönelik eğitimler planlıyoruz. Keçeden sabun kaplama kursunu da bu çalışmalar kapsamında açtık. Kadınlarımız burada hem meslek öğreniyor hem de ilerleyen süreçte kurulacak satış noktalarında ürünlerin satışları yapılarak aile bütçelerine katkı sağlayacak."

"İstenilen motifleri, keçeyle doğal sabunu kaplayabiliyoruz"

El sanatları eğitmeni Ayşenur Karaca da ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlara yönelik doğal sabunları renkli yün keçeyle iğneleme tekniğiyle kaplayarak "keçe sabun" üretimine başladığını söyledi.

İlçenin termal turizm kenti olduğunu anımsatan Karaca, şunları kaydetti:

"Kursa katılan 12 kadına doğal sabunları renkli yün keçeleri kaplamayı iğneleme tekniğiyle uygulamalı olarak öğretiyoruz. İstenilen motifleri, keçeyle doğal sabunu kaplayabiliyoruz. Sabunlar tamamlandıktan sonra ıslatarak keçeyle bütünleşmesini sağlıyoruz. Bir nevi sabunlarımızı kullanmadan önce deneme imkanı buluyoruz. Ürettiğimiz keçe sabunlar, banyolarda lif gibi kullanılabiliyor. Hatta peeling (Cilt temizleme) etkisiyle cilde faydası var. Ayrıca, farklı renkteki ve motiflerdeki keçe sabunlar, süs eşyası olarak da değerlendirilebilir."

Üretilen keçe sabunlar için kentte satış noktaları kurulması planlandığına dikkati çeken Karaca, bu sayede kadınların elde edeceği gelirle aile bütçesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Elde edeceği geliri askerdeki eşine gönderecek

Kursiyer Ümmü Parlak da keçe sabununun anti bakteriyel olduğunu belirterek, "Eşim şu an askerde buradan elde edeceğim geliri ona göndereceğim." dedi.

Kursiyerlerden Menekşe Gündüz ise öğrendikleri keçe sabun yapımından elde edeceği geliri çocuklarının eğitimi için kullanacağını ifade etti.

AFYONKARAHİSAR - Keçeyle kapladıkları organik sabunları satarak ev ekonomisine katkı sağlayacaklar
AFYONKARAHİSAR - Keçeyle kapladıkları organik sabunları satarak ev ekonomisine katkı sağlayacaklar
AFYONKARAHİSAR - Keçeyle kapladıkları organik sabunları satarak ev ekonomisine katkı sağlayacaklar
AFYONKARAHİSAR - Keçeyle kapladıkları organik sabunları satarak ev ekonomisine katkı sağlayacaklar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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