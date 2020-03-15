Keçeyi sanata dönüştürüyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Keçeyi sanata dönüştürüyor - Haberler
Fatma Gül, Konya, Yaşam

Keçeyi sanata dönüştürüyor

Konya'da keçe ustalığı yapan Fatma Gül Girgiç, çeşitli yünleri işleyerek birçok kullanışlı ürün ortaya çıkarıyor.

15.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:55
Keçeyi sanata dönüştürüyor

Konya'da keçe ustalığı yapan Fatma Gül Girgiç, çeşitli yünleri işleyerek birçok kullanışlı ürün ortaya çıkarıyor.


Konya'da yaşayan 50 yaşındaki keçe ustası Fatma Gül Girgiç, 8 yaşından beri sevdiği ve uğraştığı yünlerden farklı ürünler yapıyor. Girgiç, yeni yünlerin dışında unutulmuş ve eskimiş yünler üzerinde de çalışarak onlardan faydalanıyor. Girgiç hem eski hem de yeni yünlerden çanta, şal, şapka, patik, oyuncak ve süs eşyası yapıyor. 2011 yılından beri atölyede çalışan Girgiç, Mevlevi dervişlerinin giydiği Külah-ı Mevlevi olarak da bilinen Mevlevi sikkesi yaparak da kültürün devam etmesine katkı sağlıyor.


"İlk çağlardan beri yünün yelpazesi çok geniş"


Uzun zamandır evde çalıştığı ve yaptığı keçe sanatını atölyeye taşıdığı belirten Fatma Gül Girgiç, "2011 yılından beri atölye bazında keçemi yapmaktayım. Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak sanatımı icra ediyorum. Keçeyi çok seviyorum. Yünlerle uğraşmak, yünleri hayata geçirmek, onlarla bir şeyler üretmek gerçekten en çok sevdiğim şeylerden biri haline geldi. İlk çağlardan beri yünün yelpazesi çok geniş. O kadar geniş ki hayatın her anında bizimle olmuş. Bize göre de uyum sağlamış. Önce çadır vs. olmuş. Sonra kepenek, kıyafet vs. olmuş. Şimdi de biz daha modern hale getirdik. Şapkalar, ceketler, yelekler, patikler, çiçekler, oyuncaklar, süs eşyası yani sınırsız bir tekstil aracı" dedi.


"Sağlık açısından da inanılmaz etkileri var"


Yünün herkes için kalkınmayı ve kazancı etkileyen bir materyal olduğunu ifade eden Girgiç, "Bunu koruyalım, çoğaltalım, yaygınlaştıralım. Sağlık açısından da inanılmaz etkileri var. Vücudun stresini alıyor, rahatlatıyor. İstediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. Bunu elimizde çok güzel kullanabiliyoruz. O yüzden yaygınlaştıralım, daha çok kullanalım" şeklinde konuştu.


Geçmişten günümüzü gelen ürünleri yaptıklarını vurgulayan Girgiç, "Mevlevi sikkelerimiz var. Sikkelerimizin yaklaşık 7-8 tane farklı boyutlarda olmak üzere yapıyoruz. Onun haricinde kepenek yapıyoruz. Daha büyük bir atölyemiz var. Ustamla beraber yapıyoruz. Yer döşeklerimiz, çadırlarımız var. Bunun haricinde küçük ürünler, şapka vs. kaftanlar, ceketler var. Böyle kısım kısım yani beşikten mezara kadar herkesin kullanacağı, her yerde kullanacağı ürünler şu anda üretebiliyoruz ve elimizde mevcut" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Haber
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı Haber
Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız Haber
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız
Komşuda koronavirüs sebebiyle 113 kişi daha hayatını kaybetti Haber
Komşuda koronavirüs sebebiyle 113 kişi daha hayatını kaybetti
Erzurumlu Miray'ın koronavirüs önlemleri izleyenleri kahkahaya boğdu Haber
Erzurumlu Miray'ın koronavirüs önlemleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Virüse karşı dezenfekte ettiği söylentisi çıktı, satışlar patladı Haber
Virüse karşı dezenfekte ettiği söylentisi çıktı, satışlar patladı
Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendi
Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendi
'Hiç gitmedim' dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
"Hiç gitmedim" dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in 'Demirtaş' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Son dakika: Karantina sebebiyle yurtlardan çıkarılan öğrencilerin ödedikleri ücret iade edilecek
Son dakika: Karantina sebebiyle yurtlardan çıkarılan öğrencilerin ödedikleri ücret iade edilecek
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi
Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 6'ya yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 6'ya yükseldi
Futbol kamuoyuna bomba gibi düşen haber! Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Futbol kamuoyuna bomba gibi düşen haber! Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden dönenler karantinaya alındı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden dönenler karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Ali Babacan Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sadi Konuk Şeyma Subaşı Müslüm Gürses Fahrettin Koca
Spor Falcao Metin Oktay Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla İran İtalya Avrupa Açıklama
Şu an buradasınız: Keçeyi sanata dönüştürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 14:40:34. #1.15#