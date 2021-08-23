KEÇEDEN ÜRETTİĞİ HALILARI YURT DIŞINA DA SATIYOR
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KEÇEDEN ÜRETTİĞİ HALILARI YURT DIŞINA DA SATIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 51 yıl önce babasından devraldığı keçecilik mesleğini sürdüren Abdullah Ceylancı'nın (66), ürettiği halılar, yurt içi ve dışından talep görüyor.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 51 yıl önce babasından devraldığı keçecilik mesleğini sürdüren Abdullah Ceylancı'nın (66), ürettiği halılar, yurt içi ve dışından talep görüyor. Ceylancı, son yıllarda keçeden üretilen halıya talebin arttığını belirtip, yünün kalitesi ve halının büyüklüğüne göre halıları 450 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunduğunu söyledi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşamını sürdüren evli, 2 çocuk babası Abdullah Ceylancı, babasından miras olarak devraldığı keçecilik mesleğini 51 yıldır sürdürüyor. Günümüzde kaybolmaya yüz tutan sanatlar arasında yer keçeciliğin Manisa'daki son temsilcilerinden olan Ceylancı, doğal yollarla ürettiği halıları, Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine gönderiyor. Yünün kalitesi ve halının büyüklüğüne göre en az 450 liraya satışa sunduğu keçeden halılar, ABD'den de talep görüyor.

Son 5 yıldır keçeden yapılan halıların rağbet gördüğünü ve unutulan keçecilik mesleğinin yeniden canlandığını belirten keçe ustası Abdullah Ceylancı, Babam bu mesleğe 1950 yılında başladı. Ben de 1970 yılından beridir bu işin içerisindeyim. Babamdan kalan bir meslek. Başka hiçbir iş yapmadım, hep bu işle meşgul oldum. Ne öldürür ne güldürür misali olan mesleğimi günümüzde devam ettiriyorum. Has yıkanmış yünleri işleyerek gerek sade beyaz gerekse de halı tarzında desenli yapıyorum. Alt taban 450 TL olmak üzere, yukarı doğru değişen fiyatlar arasında satıyorum. Başta ülkemizde olmak üzere yurt dışından da talep görüyor. Son zamanlarda ABD'ye gönderdim. Talep oldukça da yurt dışına yapıyoruz diye konuştu.

Kendinden sonra mesleğini bırakacak kimsenin olmamasından dolayı sitem eden Ceylancı, Şimdi gençler masa başında nasıl para kazanırım derdinde. Bu iş kolay değil. Hangi genç yapar ki mümkünatı yok. Benden sonra bırakabileceğim bir çırağın olmamasından dolayı üzgünüm diye konuştu.

KEÇEDEN ÜRETTİĞİ HALILARI YURT DIŞINA DA SATIYOR
KEÇEDEN ÜRETTİĞİ HALILARI YURT DIŞINA DA SATIYOR
KEÇEDEN ÜRETTİĞİ HALILARI YURT DIŞINA DA SATIYOR
KEÇEDEN ÜRETTİĞİ HALILARI YURT DIŞINA DA SATIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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