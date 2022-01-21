Kebapçıya gitti "Karımın tütününe zehir kattınız" diyerek bıçakla panik yaşattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kebapçıya gitti "Karımın tütününe zehir kattınız" diyerek bıçakla panik yaşattı

Kebapçıya gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kebapçı dükkanına giren bir kişi, "Karımın tütününe zehir kattınız" diyerek belinden çıkardığı bıçakla panik yaşattı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kebapçı dükkanına giren bir kişi, "Karımın tütününe zehir kattınız" diyerek belinden çıkardığı bıçakla panik yaşattı. Olay yerinden kaçan şüpheli, yaklaşık 50 metre sonra karıştığı kavgada yaralandı.

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde medyana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı kebapçıya giren A.T., "Karımın tütününe zehir kattınız" diyerek belinden çıkardığı bıçakla panik yaşattı. Daha sonrasında olay yerinden kaçan A.T., 50 metre sonra kavgaya karıştı. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavgada A.T. ve S.M. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada yapılan ilk tedavi sonrasında A.T. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

(Esra Angün/ İHA)

Kebapçıya gitti Karımın tütününe zehir kattınız diyerek bıçakla panik yaşattı

Kebapçıya gitti Karımın tütününe zehir kattınız diyerek bıçakla panik yaşattı

Kebapçıya gitti Karımın tütününe zehir kattınız diyerek bıçakla panik yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sakarya, Polis, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title