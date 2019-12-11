Kebap ve Şalgam Festivali iptal edildi: Halk ve siyasiler nasıl değerlendiriyor?
Haberler » Dünya » Kebap ve Şalgam Festivali iptal edildi: Halk ve siyasiler nasıl değerlendiriyor? - Haberler

Kebap ve Şalgam Festivali iptal edildi: Halk ve siyasiler nasıl değerlendiriyor?

Adana'da 14-15 Aralık’ta düzenlenecek olan Kebap ve Şalgam Festivali Valilik Kararıyla iptal edildi. Konuyu halk ve siyasiler nasıl değerlendiriyor?

11.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:01
Kebap ve Şalgam Festivali iptal edildi: Halk ve siyasiler nasıl değerlendiriyor?

'de her şehri diğerlerinden ayrı kılan yeme-içme kültürlerine bakıldığında, 'yı ön plana çıkaran kuşkusuz kebap ve şalgam.


Adana'da 2010 yılından beri düzenlenen festivalin ise son yıllarda ismi üzerinden polemikler devam ediyor. Festivalin ismine yönelik ilk müdahale 2015 yılında yapılarak, isim "Kebap ve Şalgam Festivali"ne dönüştürüldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler