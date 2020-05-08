Kebanlılar Derneğinden ramazan yardımı

İstanbul'daki Keban Kültür ve Yardımlaşma Derneği Keban ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ramazan dolayısıyla yardım yaptı.

İstanbul'daki Keban Kültür ve Yardımlaşma Derneği Keban ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ramazan dolayısıyla yardım yaptı.

Dernek üyelerinin desteğiyle hazırlanan gıda kolileri ve alışveriş kartları ilçede ihtiyaç sahibi 27 aileye ulaştırılmaya başlandı.

Dernek başkanı Mehmet Emre, Keban'daki 27 aileye, İstanbul'daki Kebanlı 70 aileye gıda kolisi dağıtmaya başladıklarını söyledi.

Emre, dernek üyelerinin sağladığı kaynak ve desteklerle üniversitede öğrenim gören 50 öğrenciye de burs verdiklerini dile getirerek, birlik, beraberlik ve dayanışmaya çok ihtiyaç duyulan bugünlerde üzerlerine düşen görevi yerine getirmek için çaba sarf ettiklerini belirterek, emeği geçen, katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA