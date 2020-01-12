Kebanlı öğrenciler staj için Romanya'ya gitti
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Kebanlı öğrenciler staj için Romanya'ya gitti

Keban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pastacılık Bölümü öğrencileri Romanya'ya gitti.

12.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:10
Kebanlı öğrenciler staj için Romanya'ya gitti

Mesleki ve Teknik Pastacılık Bölümü öğrencileri 'ya gitti.

Okul müdürü Mehmet Yılmaz, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin son üç yıldır Erasmus Projesi kapsamında öğretmen ve öğrencileri yurt dışı gezilere götürdüklerini söyledi.

Bu yıl öğretmen ve öğrencilerden oluşan 17 kişiyle programa katılacaklarını belirten Yılmaz, "Öğrenciler ve öğretmenler bu ülkede edindikleri bilgileri daha sonra okullarında yapacakları sunum ile yurt dışı gezi ve incelemeleri hakkında bilgi verecekler." dedi.

Kaynak: AA
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