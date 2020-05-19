Kebanlı öğrenciler, 19 Mayıs için görüntü çekti Keban ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolaysıyla görüntü çekti.

Keban ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolaysıyla görüntü çekti. Keban Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolaysıyla evlerinde görüntü çekti. Bayrama ilişkin duygularını dile getiren öğrencilerin görüntüsü, okulun sosyal paylaşım sitesinde yayınlandı. Kaynak: AA