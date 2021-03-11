Kebanlı kadınlar tarımsal alanda kooperatif kuracaklar
11.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:28
Kebanlı kadınlar tarımsal alanda kooperatif kuracak.
Kebanlı kadınlar tarımsal alanda kooperatif kuracak.
Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'nın da aralarında bulunduğu Kebanlı kadınlar, "Keban Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi" adında kooperatif kurma çalışmalarını başlattı.
Belediye Başkanı Atlı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin ve kadınların bulunduğu toplantıda uzmanlarca bilgilendirme yapıldı.
Toplantıda yapılan oylamanın ardından kooperatifin kuruluşu için gerekli çalışmaların başlatılma kararı alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan