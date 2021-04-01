Keban Taşkesen Köyü Güzelleştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel oldu

Keban ilçesinde Taşkesen Köyü Güzelleştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Nurettin Yüksel seçildi.

Keban ilçesinde Taşkesen Köyü Güzelleştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Nurettin Yüksel seçildi.

Taşkesen köyünde yapılan genel kurulda mevcut başkan Eyüp Daşcan aday olmadığını belirterek, seçilecek yeni yönetime başarılar diledi.

Genel kurulda geçerli oyların tamamını alan Yüksel yeni dernek başkanı oldu.

Yüksel, "Köyüm için ne gerekiyorsa yapacağım. Eski yönetime yaptıkları hizmet için teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan