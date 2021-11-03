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Keban Savcısı Semih Gök görevine başladı

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban Savcısı Semih Gök görevine başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin Kararnamesiyle Keban Cumhuriyet Savcılığına atanan Savcı Semih Gök görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin Kararnamesiyle Keban Cumhuriyet Savcılığına atanan Savcı Semih Gök görevine başladı.

Görevine başlayan Savcı Gök, Keban ilçesinin ikinci görev yeri olduğunu belirterek, ilçeyi beğendiğini söyledi.

Gök, "Keban ilçesini beklenenden daha iyi buldum. Gelmeden önce Keban hakkında bilgi sahibiydim, olumlu düşüncelerle geldim. Bu düşüncenin karşılığını da buldum." diye konuştu.

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri
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