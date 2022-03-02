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Keban Kaymakamlığınca cadde ve sokaklara mamalık konuldu

AA, Pirhasan Doğan - Güncel
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Keban Kaymakamlığınca cadde ve sokaklara mamalık konuldu

Keban Kaymakamlığınca ilçedeki cadde ve sokaklara sokak hayvanları için mamalık yerleştirildi.

Keban Kaymakamlığınca ilçedeki cadde ve sokaklara sokak hayvanları için mamalık yerleştirildi.

Kaymakam Hasan Akbulut, hazırlanan mamalıklarla hayvanların hijyenik bir şekilde mamaya ulaşmalarının amaçlandığını söyledi.

Aksulut, sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlamak isteyen hayvanseverleri eksilen yemleri tamamlamaya beklediklerini ifade etti.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Sokak Hayvanları, Güncel, Haberler

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