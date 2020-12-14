Keban Kaymakamı ve Belediye Başkanı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Keban Kaymakamı ve Belediye Başkanı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

14.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:03
Keban Kaymakamı ve Belediye Başkanı AA'nın

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut ve Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, tercihte bulundu.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut ve Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, tercihte bulundu.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Kaymakam Tepeli ve Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yaşam kategorisinde Enver Hancı'nın "Palu köprüsünde yolculuk", Spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", Haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri " başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Akbulut, yaptığı açıklamada, fotoğrafların tamamını incelediğini ve hepsini çok anlamlı bulduğunu, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Atlı' da hepsinin birbirinden değerli fotoğraflar olduğunu dile getirerek, "Emek verilmiş. Emeklerine sağlık. Oy verirken çok zorlandım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

İlgili Haberler

KAHRAMANMARAŞ - Andırın Kaymakamı Güneş ile Belediye Başkanı Doğan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
KAHRAMANMARAŞ - Andırın Kaymakamı Güneş ile Belediye Başkanı Doğan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Avcılar ve Esenyurt kaymakamları, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Avcılar ve Esenyurt kaymakamları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Çorum Belediye Başkanı Aşgın, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Çorum Belediye Başkanı Aşgın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Abdülhamit Gül
Magazin İrem Derici Mustafa Sandal Kıvanç Tatlıtuğ Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Okan Buruk Pierre Webo Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Erkek İzmir Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Keban Kaymakamı ve Belediye Başkanı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 12:07:13. #1.15#
title