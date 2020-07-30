Keban Kaymakamı Karaosmanoğlu, Ulupınar köyündeki yangınla ilgili bilgi aldı Keban Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, dün Ulupınar köyünde çıkan yangın nedeniyle olay yerine giderek bilgi aldı.

Keban Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, dün Ulupınar köyünde çıkan yangın nedeniyle olay yerine giderek bilgi aldı.

Kaymakam Karaosmanoğlu, Ulupınar köyüne giderek muhtar Kenan Kaplan ve vatandaşlarla görüştü.

Köydeki vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Karaosmanoğlu, yaptığı açıklamada, Ulupınar köyü Telli ve Mercan deresi mevkisinde ormanlık ve şahıslara ait arazide elektrik teline kuş çarpması sonucu yangın çıktığını söyledi.

Yangından yaklaşık 150 dönümlük örtü, bahçe ve badem ağaçlarının bulunduğu arazinin etkilendiğini belirten Karaosmanoğlu, şöyle dedi:

"Elazığ, Keban ve Ağın itfaiye ile Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından yangına müdahale edilmiştir. Yangında tam olarak ne kadar alanın etkilendiğinin tespiti yapılacak. Bölgede arazisi bulunan şahısların tespiti yapılacak. Elimizden gelen her türlü imkanı seferber etmeye ve yarayı sarmaya hazırız."

Kaymakam Karaosmanoğlu'na ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şevket Ayhan ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin de eşlik etti.

Kaynak: AA