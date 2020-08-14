Keban Kaymakamı Karaosmanoğlu'ndan köy ziyaretleri Keban Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, Denizli ve Büklümlü köylerindeki yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Keban Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, Denizli ve Büklümlü köylerindeki yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Denizli köyü Muhtarı Bünyamin Kıratlı ve köy sakinleri ile bir araya gelerek sorunları dinleyen Karaosmanoğlu, köydeki Selçuklu yapısı olan Denizli Kervansarayı hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Büklümlü köyüne geçen Karaosmanoğlu, Muhtar Salih Turan ve köy sakinleri ile bir araya geldi.

Köylerdeki sorunları yerinde dinlediğini belirten Karaosmanoğlu, yapılabilecek projeleri ve sorunları değerlendireceğini söyledi.

Karaosmanoğlu'na, ziyaretlerinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hamza Doğan, İl Meclis Üyesi Cevdet Doğan da eşlik etti.

Kaynak: AA