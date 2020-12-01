Keban Kaymakamı Hasan Akbulut göreve başladı

Keban Kaymakamlığına atanan Yozgat Vali Yardımcısı Hasan Akbulut, göreve başladı.

Keban Kaymakamlığına atanan Yozgat Vali Yardımcısı Hasan Akbulut, göreve başladı.

Akbulut, vatandaş odaklı hizmet anlayışı gereği kamu hizmetinin adil ve tarafsız bir şekilde vatandaşlara en hızlı süre içerisinde sunulması çabası içerisinde olacağını söyledi.

Tüm kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla ekip ruhu içerisinde, ilçenin refah seviyesini yükseltilmesi için gayret edeceğini kaydeden Akbulut, "Bugüne kadar ilçemize hizmet eden herkese teşekkür eder tüm Kebanlı hemşerilerime sağlıklı huzurlu günler dilerim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan