Keban Kaymakamı Akbulut uygulama noktalarında görevli güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
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Keban Kaymakamı Akbulut uygulama noktalarında görevli güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

Keban Kaymakamı Akbulut uygulama noktalarında görevli güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, ilçedeki uygulama noktalarında görevli jandarma ve polis ekiplerinin bayramını kutladı.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, ilçedeki uygulama noktalarında görevli jandarma ve polis ekiplerinin bayramını kutladı.

Kaymakam Akbulut beraberinde, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Adil Benli ile kontrol noktalarında görev yapan jandarma ve polisleri ziyaret etti.

Ekiplerle görüşen Akbulut ve beraberindekiler bayramı görevi başında geçiren polis ve jandarma ekiplerinin bayramını tebrik etti.

Keban Kaymakamı Akbulut uygulama noktalarında görevli güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
Keban Kaymakamı Akbulut uygulama noktalarında görevli güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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