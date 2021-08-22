Keban Kaymakamı Akbulut'un köy ziyaretleri

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Akçatepe köyü Emreler mezrasında incelemelerde bulundu.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Akçatepe köyü Emreler mezrasında incelemelerde bulundu.

Mezrayı ziyaret eden Akbulut, köy muhtarı Mustafa Polat ve mezra sakinlerinden içme suyu ve yol sorunu talebini dinledi.

Mezranın su ve yol sorununun çözüme kavuşması için gerekli çalışmalara başlayacaklarını belirten Akbulut, daha sonra köyde düzenlenen geleneksel etkinliğe katıldı.

Kaymakam Akbulut'a, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan ve İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yutseven'in yanı sıra kurum idarecileri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan