Keban Kaymakamı Akbulut'u, Genç Kızılay üyeleri ziyaret etti
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Keban Kaymakamı Akbulut'u, Genç Kızılay üyeleri ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban Kaymakamı Akbulut'u, Genç Kızılay üyeleri ziyaret etti

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut'u, Kızılay İlçe Temsilciliği Koordinatörü Hasan Doğan, Koordinatör Yardımcı Hasan Özdemir, Genç Kızılay İlçe Temsilcisi Ayşenur Doğan ve üyeleri ziyaret etti.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut'u, Kızılay İlçe Temsilciliği Koordinatörü Hasan Doğan, Koordinatör Yardımcı Hasan Özdemir, Genç Kızılay İlçe Temsilcisi Ayşenur Doğan ve üyeleri ziyaret etti.

Ziyarette, Akbulut, Kızılay'ın yaptığı ve yapacağı tüm etkinliklere destek olmaya hazır olduklarını söyledi.

Doğan da ilçede yapılacak etkinlikler hakkında bilgilendirmede bulunduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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