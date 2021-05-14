Keban Kaymakamı Akbulut'tan yol kontrol noktalarına bayram ziyareti
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Keban Kaymakamı Akbulut'tan yol kontrol noktalarına bayram ziyareti

Keban Kaymakamı Akbulut'tan yol kontrol noktalarına bayram ziyareti
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut yol kontrol noktalarında görevli güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut yol kontrol noktalarında görevli güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Kaymakam Hasan Akbulut, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yutseven ile birlikte yol kontrol noktalarında görev yapan jandarma ve polisleri ziyaret etti.

Ziyarette, Akbulut ve beraberindekiler polis ve jandarma personelinin bayramı tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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