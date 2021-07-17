Keban Kaymakamı Akbulut'tan kursa katılanlara klarnet desteği
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Keban Kaymakamı Akbulut'tan kursa katılanlara klarnet desteği

Keban Kaymakamı Akbulut'tan kursa katılanlara klarnet desteği
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Keban ilçesinde açılan klarnet kursunu ziyaret eden Kaymakam Hasan Akbulut, kursiyerlere klarnet desteği sundu.

Elazığ'ın Keban ilçesinde açılan klarnet kursunu ziyaret eden Kaymakam Hasan Akbulut, kursiyerlere klarnet desteği sundu.

Akbulut ilçede Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan, 15 kursiyerin eğitim gördüğü klarnet kursunu ziyaret etti.

Kaymakamlıkça satın alınan iki klarnet kursiyerlerin eğitimi için Halk Eğitim Merkezine teslim edildi.

Kurs eğitmeni Mustafa Aydemir, ilçede düğünlerde klarnete ilginin yüksek olduğunu ancak yeterli müzisyen bulunmadığını söyledi.

İlk defa açılan klarnet kursuna ilginin yüksek olduğunu ifade eden Aydemir, "15 öğrencimiz var şu anda kayıtlı. Başka talepler de var. Gençlerimiz klarnet kursuna büyük ilgi gösteriyor. Klarnet eksiğimizi Kaymakamımıza ilettik. Sağ olsun Kaymakam bey ilgilendi, iki klarnet aldılar. Bir iş adamı tarafından da klarnet desteği sağlandı. Bu klarnetleri kursa katılan her öğrenci kullanacak." dedi.

Keban Kaymakamı Akbulut'tan kursa katılanlara klarnet desteği
Keban Kaymakamı Akbulut'tan kursa katılanlara klarnet desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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