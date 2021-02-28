Keban Kaymakamı Akbulut şehit kabrini ziyaret etti

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, şehit jandarma uzman çavuş Ertül Tekin'in kabrini ziyaret etti.

Kaymakam Akbulut, şehit Tekin'in Ulupınar Köyü mezarlığındaki kabri başında dua etti.

Daha sonra şehidin ailesini ziyaret eden Akbulut, anne Yadigar Tekin ile bir süre görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan