Keban Kaymakamı Akbulut şehit kabrini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Keban Kaymakamı Akbulut şehit kabrini ziyaret etti

28.02.2021 18:19 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:22
Keban Kaymakamı Akbulut şehit kabrini ziyaret etti

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, şehit jandarma uzman çavuş Ertül Tekin'in kabrini ziyaret etti.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, şehit jandarma uzman çavuş Ertül Tekin'in kabrini ziyaret etti.

Kaymakam Akbulut, şehit Tekin'in Ulupınar Köyü mezarlığındaki kabri başında dua etti.

Daha sonra şehidin ailesini ziyaret eden Akbulut, anne Yadigar Tekin ile bir süre görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Berat Albayrak Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Ersun Yanal Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Keban Kaymakamı Akbulut şehit kabrini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 18:22:34. #1.14#
title