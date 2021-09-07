Keban Kaymakamı Akbulut, öğrencileri ziyaret etti
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Keban Kaymakamı Akbulut, öğrencileri ziyaret etti

Keban Kaymakamı Akbulut, öğrencileri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, öğrencileri ziyaret etti.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, öğrencileri ziyaret etti.

Kaymakam Akbulut, yeni eğitim ve öğretim yılı dolaysıyla ilçede bulunan okullarda incelemelerde bulunduktan sonra derse başlayan öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Akbulut, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Akbulut'a İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nurullah Emül de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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