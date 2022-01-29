Keban Kaymakamı Akbulut, karla mücadele eden personeli ziyaret etti - Haberler
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Keban Kaymakamı Akbulut, karla mücadele eden personeli ziyaret etti

AA, Pirhasan Doğan - Güncel
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Keban Kaymakamı Akbulut, karla mücadele eden personeli ziyaret etti

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını açma çalışmalarında görevli Özel İdare personelleriyle bir araya geldi.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını açma çalışmalarında görevli Özel İdare personelleriyle bir araya geldi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır ile İl Özel İdare Sekreterliğine bağlı Keban Bakımevini ziyaret eden Kaymakam Akbulut, yetkililerinden yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görevli personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Akbulut, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına gerekli çalışmalara hız kesmeden devam edilecek." dedi.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Köylere Hizmet Götürme Birliği, kar, Güncel, Haber

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