Keban Kaymakamı Akbulut ilçe protokolü ile polis, asker ve sağlık personelinin bayramını kutladı
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Keban Kaymakamı Akbulut ilçe protokolü ile polis, asker ve sağlık personelinin bayramını kutladı

Keban Kaymakamı Akbulut ilçe protokolü ile polis, asker ve sağlık personelinin bayramını kutladı
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut ilçe protokolü ile polis, asker ve sağlık personelinin bayramını kutladı.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut ilçe protokolü ile polis, asker ve sağlık personelinin bayramını kutladı.

Akbulut beraberinde Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Adil Benli ile İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Toplum Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Akbulut ve beraberindekiler bayramı görevi başında geçiren polis, asker ve sağlık personelinin bayramını tebrik etti.

Kaymakam Akbulut tayini çıkan polislere de yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, plaket verdi.

Keban Kaymakamı Akbulut ilçe protokolü ile polis, asker ve sağlık personelinin bayramını kutladı
Keban Kaymakamı Akbulut ilçe protokolü ile polis, asker ve sağlık personelinin bayramını kutladı
Keban Kaymakamı Akbulut ilçe protokolü ile polis, asker ve sağlık personelinin bayramını kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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