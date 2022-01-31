Keban Kaymakamı Akbulut, güvenlik noktasını inceledi

FIRAT, MALATYA (AA) - Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Fırat Köprüsü kontrol noktasında inşası tamamlanan güvenlik noktasını inceledi.

Kaymakam Akbulut, görevi başında bulunan kolluk kuvvetine dikkatli ve duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Akbulut'a İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan da eşlik etti.