Keban Kaymakamı Akbulut, güvenlik noktasını inceledi - Haberler
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Keban Kaymakamı Akbulut, güvenlik noktasını inceledi

AA, Pirhasan Doğan - Güncel
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Keban Kaymakamı Akbulut, güvenlik noktasını inceledi

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Fırat Köprüsü kontrol noktasında inşası tamamlanan güvenlik noktasını inceledi.

FIRAT, MALATYA (AA) - Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Fırat Köprüsü kontrol noktasında inşası tamamlanan güvenlik noktasını inceledi.

Kaymakam Akbulut, görevi başında bulunan kolluk kuvvetine dikkatli ve duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Akbulut'a İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan da eşlik etti.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Fırat, Keban, Güncel, Haber

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