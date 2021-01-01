Keban Kaymakamı Akbulut, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı
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Keban Kaymakamı Akbulut, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

01.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:36
Keban Kaymakamı Akbulut, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Akbulut, ilçedeki uygulama noktalarında görevli asker ve polisleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı, sohbet etti.

Vatandaşların da yeni yılını kutlayan Akbulut'a, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Abdulkadir Okta eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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