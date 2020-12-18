Keban Kaymakamı Akbulut, esnafı ziyaret etti
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Keban Kaymakamı Akbulut, esnafı ziyaret etti

18.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:33
Keban Kaymakamı Akbulut, esnafı ziyaret etti

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, esnafı ziyaret etti.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, esnafı ziyaret etti.

Kaymakamı Akbulut, Kallar Mahallesi Aşağı Çarşı esnafını ziyaret ederek, onların sorunları ve beklentilerini dinledi.

Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Akbulut, ilçenin gelişmesinde esnafın büyük rol aldığını vurguladı.

Akbulut, Kaymakamlık makamının kapısının halka ve esnafa her zaman açık olduğunu, kendisinin de sürekli yapacağı ziyaretlerle halkın içinde olacağını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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