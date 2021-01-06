Keban Kaymakamı Akbulut, esnafa tanışma ziyaretinde bulundu
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Keban Kaymakamı Akbulut, esnafa tanışma ziyaretinde bulundu

06.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:32
Keban Kaymakamı Akbulut, esnafa tanışma ziyaretinde bulundu

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, göreve başlamasının ardından, esnafa tanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, göreve başlamasının ardından, esnafa tanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Kaymakam Akbulut, Değirmenbaşı Çarşı esnafını ziyaret ederek sorunları ve beklentilerini dinledi.

Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Akbulut, ilçenin gelişmesinde esnafın büyük rol aldığını, Kaymakamlık makamının kapısının halka ve esnafa her zaman açık olduğunu dile getirdi.

Akbulut, kendisinin de sürekli yapacağı ziyaretlerle halkın içinde olacağını aktardı.

Kaymakam Akbulut'a, Keban İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şevket Ayhan eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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