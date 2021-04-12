Keban Kaymakamı Akbulut Altınkürek köyünde vatandaşlarla buluştu
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Elazığ'ın Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Altınkürek köyünde vatandaşlarla buluştu.
Elazığ'ın Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Altınkürek köyünde vatandaşlarla buluştu.
Keban Kaymakamlığınca Altınkürek köyünde düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakamı Akbulut, mahalle ve köylerdeki sorunları yerinde tespit ederek, kısa sürede çözüme kavuşturmayı amaçladıklarını söyledi.
Toplantıda vatandaşlar talep ve önerilerini Akbulut'a aktardı.
Akbulut daha sonra köyde yapımı devam eden camide incelemelerde bulundu.
Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, Köylere Hizmet Götürme Birliğinde sayman Samet Bayır ve İl Meclis üyesi Muzaffer Bulut katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan