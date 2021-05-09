Keban Kaymakamı Akbulut 5 köyde vatandaşlarla buluştu
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Keban Kaymakamı Akbulut 5 köyde vatandaşlarla buluştu

Keban Kaymakamı Akbulut 5 köyde vatandaşlarla buluştu
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Ulupınar, Sağdıçlar, Bölükçalı, Büklümlü, ve Taşkesen köylerinde "Vatandaşlarla buluşma" toplantısı yapıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Ulupınar, Sağdıçlar, Bölükçalı, Büklümlü, ve Taşkesen köylerinde "Vatandaşlarla buluşma" toplantısı yapıldı.

Keban Kaymakamlığınca köylerde düzenlenen toplantılarda konuşan Kaymakam Hasan Akbulut, bu toplantılarla mahalle ve köylerdeki sorunları yerinde tespit ederek, kısa sürede çözüme kavuşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Toplantıda muhtarlar vatandaşların sorun ve taleplerini Kaymakam Akbulut'a aktardı.

Akbulut toplantıların ardından köylerde yapımı devam eden çalışmalarla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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