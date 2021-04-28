Keban Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden Kaymakam Akbulut'a ziyaret

Keban Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetimi Kaymakam Hasan Akbulut'u ziyaret etti.

Keban Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetimi Kaymakam Hasan Akbulut'u ziyaret etti.

Keban Belediyesi ile Keban Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Fethiye Atlı beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile Kaymakam Akbulut ile makamında görüştü.

Atlı, kooperatif çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbulut, kooperatifin ilçe üretimine katkı sağlayacağını belirterek, üretime dayalı çalışmalara destek olmaya çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan