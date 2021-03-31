Keban Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu
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Keban Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu

Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu

Keban ilçesinde "Keban Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi" kuruldu.

Keban ilçesinde "Keban Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi" kuruldu.

Keban Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, Belediye Başkanı Fethiye Atlı kadınlarla bir araya geldi.

Toplantıda, kooperatifin geçici başkanlığına Belediye Başkanı Atlı seçildi.

Son yıllarda kadınlar adına ilçede ilkleri yaşadıklarını ifade eden Atlı, şöyle konuştu:

"İlk kez kadınlarımız bir araya gelerek bir kooperatif kurulması için çaba gösteriyor. Bu kooperatifimiz aracılığıyla kadınlarımız ürettiği çeşitli ürünleri pazarlayarak ilçe ve kendi ekonomilerine fayda sağlayacaklar, kurulan kooperatifin kadınlarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diledi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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