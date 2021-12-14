Keban'ın Altıyaka köyüne güneş enerji sistemi kuruldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinin Altıyaka köyüne güneş enerji sistemi kuruldu.

Keban Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca, 2021 yılı KÖYDES programı kapsamında Karşıyaka mezrasına güneş enerjili sistem ile içme suyu sağlandı.

Kaymakam Hasan Akbulut, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, savcı Semih Gök, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır ile tesiste incelemede bulundu, bilgi aldı.

Akbulut, içme suyunun köy sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Su kullanımı bölgemizin önemli sorunlarından biri. Hazırlamış olduğumuz projelerle köylerimizin ihtiyaçlarını birbir gideriyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz kurmuş olduğumuz bu tür sistem ve tesisleri koruyarak azami ölçüde hizmet almayı sağlamalarıdır. " dedi.