Keban'ın Altıyaka köyüne güneş enerji sistemi kurulacak

Karşıyaka (AA) - Keban ilçesinin Altıyaka köyüne bağlı Karşıyaka mezrasında güneş enerji sistemi kurulacak.

Keban Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca, 2021 yılı KÖYDES programı kapsamında Karşıyaka mezrasına güneş enerjili sistem ile içme suyu projesinin yapım çalışmaları inceleyen Kaymakam Hasan Akbulut çalışmalarla ilgili hem İl Özel İdaresi teknik ekibinden hem de yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Akbulut, "Köylerimizin yaşam standardını yükseltmeye çalışıyoruz, bu nedenle bu yıl için önceliğimiz içme suyu problemi olan yerlerin bu sıkıntılarını gidermek olacaktır." dedi.