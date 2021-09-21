Keban'ın Altıyaka köyüne güneş enerji sistemi kurulacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keban'ın Altıyaka köyüne güneş enerji sistemi kurulacak

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban'ın Altıyaka köyüne güneş enerji sistemi kurulacak

Keban ilçesinin Altıyaka köyüne bağlı Karşıyaka mezrasında güneş enerji sistemi kurulacak.

Karşıyaka (AA) - Keban ilçesinin Altıyaka köyüne bağlı Karşıyaka mezrasında güneş enerji sistemi kurulacak.

Keban Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca, 2021 yılı KÖYDES programı kapsamında Karşıyaka mezrasına güneş enerjili sistem ile içme suyu projesinin yapım çalışmaları inceleyen Kaymakam Hasan Akbulut çalışmalarla ilgili hem İl Özel İdaresi teknik ekibinden hem de yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Akbulut, "Köylerimizin yaşam standardını yükseltmeye çalışıyoruz, bu nedenle bu yıl için önceliğimiz içme suyu problemi olan yerlerin bu sıkıntılarını gidermek olacaktır." dedi.

Keban'ın Altıyaka köyüne güneş enerji sistemi kurulacak

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Burak Yamantürk
Spor Muslera Mesut Özil Şenol Güneş Burak Yılmaz Domagoj Vida
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Sultan Selim Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Keban'ın Altıyaka köyüne güneş enerji sistemi kurulacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 16:33:38. #1.17#